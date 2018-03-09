У Карпатах зберігається лавинна небезпека

10:38, 9 березня 2018
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото: УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото: УНІАН

Протягом 9 березня у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

Україну сьогодні накриють дощі, на заході потепліє до +11° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"9 березня  у горах Закарпатської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня майже по всій Україні очікуються тумани та ожеледиця.

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