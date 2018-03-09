Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото: УНІАН

Протягом 9 березня у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"9 березня у горах Закарпатської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня майже по всій Україні очікуються тумани та ожеледиця.