Погода на вихідні: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)

На заході до +13°.

Ілюстрація / REUTERS

На вихідних у більшості областей України потепліє, місцями пройдуть дощі.

Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -3°, вдень +5°. У неділю мінлива хмарність, -2°...+2°.

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У Львові завтра пройде дощ, вночі +1°, вдень +9°. У неділю без опадів, +3°...+12°.

У Луцьку в суботу вночі +1°, вдень +8°, мінлива хмарність. У неділю вночі +3°, вдень +10°, хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -5°...+6°. У неділю до +4°, можливий дощ.

В Одесі на вихідних без опадів. У суботу температура вночі +2°, вдень +12°. У неділю +3°...+12°.

У Харкові в суботу снігопад, температура вночі -2°, вдень +1°. У неділю -3°...+2°, без опадів.

Прогноз на 10 березня / УНІАН

Прогноз на 11 березня / УНІАН

У Дніпрі в суботу пройде дощ. Температура вночі -4°, вдень +3°. У неділю без опадів, температура повітря -3°...+5°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +2°...+12°. У неділю +3°...+10°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сніг з дощем, температура вночі 0°, вдень +3°. У неділю без опадів, температура до +4°.

У Краматорську у суботу мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +5°. У неділю температура до +5°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг, температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю -4°...+2°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +5°. У неділю без опадів, вночі 0°, вдень +6°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі 0°, вдень +9°. У неділю хмарно, вночі +3°, вдень до +13°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +8°. У неділю температура до +11°, мінлива хмарність.

У Сваляві завтра пройде дощ, +7°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +5° ...+8°.

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