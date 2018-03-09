Погода на вихідні: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
На заході до +13°.
На вихідних у більшості областей України потепліє, місцями пройдуть дощі.
Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -3°, вдень +5°. У неділю мінлива хмарність, -2°...+2°.
Україну сьогодні накриють дощі, на заході потепліє до +11° (карта)
У Львові завтра пройде дощ, вночі +1°, вдень +9°. У неділю без опадів, +3°...+12°.
У Луцьку в суботу вночі +1°, вдень +8°, мінлива хмарність. У неділю вночі +3°, вдень +10°, хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -5°...+6°. У неділю до +4°, можливий дощ.
В Одесі на вихідних без опадів. У суботу температура вночі +2°, вдень +12°. У неділю +3°...+12°.
У Харкові в суботу снігопад, температура вночі -2°, вдень +1°. У неділю -3°...+2°, без опадів.
У Дніпрі в суботу пройде дощ. Температура вночі -4°, вдень +3°. У неділю без опадів, температура повітря -3°...+5°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +2°...+12°. У неділю +3°...+10°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сніг з дощем, температура вночі 0°, вдень +3°. У неділю без опадів, температура до +4°.
У Краматорську у суботу мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +5°. У неділю температура до +5°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг, температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю -4°...+2°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +5°. У неділю без опадів, вночі 0°, вдень +6°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі 0°, вдень +9°. У неділю хмарно, вночі +3°, вдень до +13°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +8°. У неділю температура до +11°, мінлива хмарність.
У Сваляві завтра пройде дощ, +7°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +5° ...+8°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +14°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+24°... +12°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+26°... +14°
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Кіровоград+26°... +11°
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Луганськ+21°... +10°
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Луцьк+28°... +15°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+25°... +12°
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Одеса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+23°... +6°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +15°
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Харків+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+25°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+27°... +17°