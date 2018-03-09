Північний схід США постраждав від сильного шторму

Через негоду було скасовано майже три тисячі рейсів.

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Північний схід США накрив сильний снігопад, який супроводжувався штормовим вітром.

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Через негоду було скасовано майже три тисячі рейсів, передає Euronews.

Снігопад і сильний вітер торкнулися штатів Нью-Джерсі, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гемпшир і Мен. Національна метеослужба США розповсюдила штормове попередження.

Нагадаємо, жертвами шторму, який обрушився на США, стали дев'ять осіб. Через негоду понад півтора мільйона людей залишилися без світла.