Північний схід США постраждав від сильного шторму

13:39, 9 березня 2018
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Через негоду було скасовано майже три тисячі рейсів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Північний схід США накрив сильний снігопад, який супроводжувався штормовим вітром.

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Через негоду було скасовано майже три тисячі рейсів, передає Euronews.

Снігопад і сильний вітер торкнулися штатів Нью-Джерсі, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гемпшир і Мен. Національна метеослужба США розповсюдила штормове попередження.

Нагадаємо, жертвами шторму, який обрушився на США, стали дев'ять осіб. Через негоду понад півтора мільйона людей залишилися без світла.

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