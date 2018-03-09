Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Небезпечних наслідків не очікується.
Через опади та танення снігу на річках України очікуються підвищення рівнів води.
У Карпатах зберігається лавинна небезпека
За інформацією Українського гідрометцентру, 9 березня очікуються підйоми рівнів води над рівнями на 8:00 7 березня, на:
- притоках Дністра у Львівській, Івано-Франківській обл., р. Вишня (басейн Сяну) 0,3-1,3 м;
- лівих притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій обл., річках басейну Прута, Сіреті 0,1-0,7 м;
- річках Закарпаття 0,5-1,5 м;
- річках басейнів Західного Бугу і Прип’яті 0,3-0,8 м.
Зазначається, що відбуватиметься руйнування льодових явищ, льодохід, місцями можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води.
Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, майже по всій Україні очікуються тумани та ожеледиця.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +14°
-
Дніпро+23°... +11°
-
Донецьк+21°... +8°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запоріжжя+24°... +12°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+26°... +14°
-
Кіровоград+26°... +11°
-
Луганськ+21°... +10°
-
Луцьк+28°... +15°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+25°... +12°
-
Одеса+22°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+29°... +15°
-
Сімферополь+23°... +6°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +15°
-
Харків+22°... +12°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+25°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+27°... +17°