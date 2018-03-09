Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

Небезпечних наслідків не очікується.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Через опади та танення снігу на річках України очікуються підвищення рівнів води.

Читайте також У Карпатах зберігається лавинна небезпека

За інформацією Українського гідрометцентру, 9 березня очікуються підйоми рівнів води над рівнями на 8:00 7 березня, на:

- притоках Дністра у Львівській, Івано-Франківській обл., р. Вишня (басейн Сяну) 0,3-1,3 м;

- лівих притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій обл., річках басейну Прута, Сіреті 0,1-0,7 м;

- річках Закарпаття 0,5-1,5 м;

- річках басейнів Західного Бугу і Прип’яті 0,3-0,8 м.

Зазначається, що відбуватиметься руйнування льодових явищ, льодохід, місцями можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, майже по всій Україні очікуються тумани та ожеледиця.