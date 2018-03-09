Морозний реванш: синоптик розповіла, коли до України повернуться морози

Однак, вихідні в Україні будуть теплими.

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В середині березня до України можуть повернутися морози, незначне похолодання очікується вже на початку наступного тижня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко. Однак, на вихідних очікується тепла та волога погода.

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"Температура повітря впродовж вихідних, 10-11 березня, вдень становитиме 1-4 градуси тепла, на Заході +5+11, на Півдні +7+13, на північному сході близько нуля.

У Києві в суботу-неділю - волога погода з періодичними невеликими опадами, вдень в межах +2+5 градусів. Найближчої ночі близько нуля. А ось у ніч на 11 березня може підморозити до -2-5 градусів. Тому вранці у неділю буде дуже слизько", - написала синоптик.

Вона також зазначила, що ,за попередніми даними, похолодання очікується у другій половині місяця, 17-19 березня.

Як повідомляв УНІАН, на вихідних у більшості областей України потепліє, місцями пройдуть дощі.