Морозний реванш: синоптик розповіла, коли до України повернуться морози
Однак, вихідні в Україні будуть теплими.
В середині березня до України можуть повернутися морози, незначне похолодання очікується вже на початку наступного тижня.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко. Однак, на вихідних очікується тепла та волога погода.
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"Температура повітря впродовж вихідних, 10-11 березня, вдень становитиме 1-4 градуси тепла, на Заході +5+11, на Півдні +7+13, на північному сході близько нуля.
У Києві в суботу-неділю - волога погода з періодичними невеликими опадами, вдень в межах +2+5 градусів. Найближчої ночі близько нуля. А ось у ніч на 11 березня може підморозити до -2-5 градусів. Тому вранці у неділю буде дуже слизько", - написала синоптик.
Вона також зазначила, що ,за попередніми даними, похолодання очікується у другій половині місяця, 17-19 березня.
Як повідомляв УНІАН, на вихідних у більшості областей України потепліє, місцями пройдуть дощі.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +14°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+24°... +12°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+26°... +14°
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Кіровоград+26°... +11°
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Луганськ+21°... +10°
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Луцьк+28°... +15°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+25°... +12°
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Одеса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+23°... +6°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +15°
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Харків+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+25°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+27°... +17°