Синоптики попереджають про підйоми рівнів води на водоймах України
Крім того, в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
10-12 березня, у зв’язку з вiдлигою та очікуваними опадами, очікується продовження пiдвищення рiвнiв води.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій із посиланням на УкрГідрометцентр.
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Так, підвищення рівня води очікується:
- на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрету (Iвано-Франкiвська, Чернівецька обл.) на 0,5-1,5 м;
- на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) на 0,1-0,6 м;
- на дiлянцi Днiстра Галич - Залiщики на 0,5 – 1,0 м;
- на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3 – 1,0 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву.
"Очікується подальше послаблення льодових явищ, місцями льодохiд. Можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води на гiрських притоках Днiстра та на дiлянцi Днiстра Залiщики – верхів’я Днiстровського водосховища", - йдеться в повідомленні.
Крім того, згідно з інформацією, 10−11 березня у горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Як повідомляв УНІАН, у другій половині березня до України можуть повернутися морози, незначне похолодання очікується вже на початку наступного тижня.
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