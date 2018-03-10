Уже завтра синоптики обіцяють ще більш весняну погоду (відео)

16:11, 10 березня 2018
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За прогнозом погоди на 11 березня слід чекати сніг з дощем на сході та сонце на заході.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Погода в неділю, 11 березня, в Україні буде ще більш весняною. Тепла, сонячна та без опадів погода очікується в західних, центральних та південних областях.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, сонячна погода без опадів у неділю прогнозується на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Чернівецькій області, на Волині, Рівненщині та Хмельниччині. Денна температура повітря в цих регіонах у середньому становитиме від +9 до +12 градусів.

Тим часом погода на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині та на Запоріжжі теж потішить сонцем і відсутністю опадів. Середня денна температура повітря прогнозується на рівні +4+7 градусів.

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На півдні України 11 березня теж буде сухота сонячно із температурою повітря +8+12 градусів. Зазначимо, що такою ж весняною погода буде і в Києві. Так, у столиці не очікується ні дощу, ні снігу, а температура повітря становитиме +3+5 градусів.

І зовсім не весняною буде погода у північних та східних областях України. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Денна температура повітря – 0+5 градусів. Виключенням стане тільки Дніпропетровщина, де буде сухо, сонячно та +4+6 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 11 березня, у містах України:

Ужгород – +10…+12

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +10…+12

Рівне – +9…+11

Житомир – +4…+6

Вінниця – +6…+8

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +4…+6

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – +4…+6

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +3…+5

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – +3…+5

Прогноз погоди на 11 березня від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 11 березня від Укргідрометцентру
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