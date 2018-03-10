Уже завтра синоптики обіцяють ще більш весняну погоду (відео)
За прогнозом погоди на 11 березня слід чекати сніг з дощем на сході та сонце на заході.
Погода в неділю, 11 березня, в Україні буде ще більш весняною. Тепла, сонячна та без опадів погода очікується в західних, центральних та південних областях.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Так, сонячна погода без опадів у неділю прогнозується на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Чернівецькій області, на Волині, Рівненщині та Хмельниччині. Денна температура повітря в цих регіонах у середньому становитиме від +9 до +12 градусів.
Тим часом погода на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині та на Запоріжжі теж потішить сонцем і відсутністю опадів. Середня денна температура повітря прогнозується на рівні +4+7 градусів.
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На півдні України 11 березня теж буде сухота сонячно із температурою повітря +8+12 градусів. Зазначимо, що такою ж весняною погода буде і в Києві. Так, у столиці не очікується ні дощу, ні снігу, а температура повітря становитиме +3+5 градусів.
І зовсім не весняною буде погода у північних та східних областях України. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Денна температура повітря – 0+5 градусів. Виключенням стане тільки Дніпропетровщина, де буде сухо, сонячно та +4+6 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 11 березня, у містах України:
Ужгород – +10…+12
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +10…+12
Рівне – +9…+11
Житомир – +4…+6
Вінниця – +6…+8
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +4…+6
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – +4…+6
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +3…+5
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – +3…+5
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
-
Львів+17°... +8°
-
Миколаїв+23°... +13°
-
Одеса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+20°... +10°
-
Тернопіль+17°... +8°
-
Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°