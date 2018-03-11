Нарешті весна: до України прийшло довгоочікуване потепління (карта)
У Чернігівській та Сумській областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів.
11 березня у східних, Чернігівській та Сумській областях невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без істотних опадів.
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Як повідомляє Гідрометцентр, вночі та вранці в Україні, крім сходу, туман.
На дорогах, крім південних та більшості західних областей, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, на півночі Лівобережжя близько 0°; у західних областях та півдні Одещини вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.
У Києві без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.
У Львові без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 2-4°, вдень 10-12° тепла.
У Карпатах істотних опадів не очікується. Вночі та вранці туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 0-5° тепла.
У неділю в Одесі без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.
У Дніпрі істотних опадів також не прогнозується. Вночі та вранці туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.
У Харкові невеликий мокрий сніг з дощем. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°