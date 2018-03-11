Нарешті весна: до України прийшло довгоочікуване потепління (карта)

У Чернігівській та Сумській областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів.

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11 березня у східних, Чернігівській та Сумській областях невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без істотних опадів.

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Як повідомляє Гідрометцентр, вночі та вранці в Україні, крім сходу, туман.

На дорогах, крім південних та більшості західних областей, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, на півночі Лівобережжя близько 0°; у західних областях та півдні Одещини вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

Погода на 11 березня / фото Український гідрометцентр

У Києві без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

У Львові без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 2-4°, вдень 10-12° тепла.

У Карпатах істотних опадів не очікується. Вночі та вранці туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 0-5° тепла.

Погода на 12 березня / фото Український гідрометцентр

У неділю в Одесі без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.

У Дніпрі істотних опадів також не прогнозується. Вночі та вранці туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.

У Харкові невеликий мокрий сніг з дощем. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.