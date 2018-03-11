Прогноз погоди на 12 березня: тепло, але зі штормовим вітром і дощем

У Києві в понеділок буде хмарно, а ввечері можливий дощ та сильний вітер.

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12 березня Україна потрапить під вплив західної вологої циклонічності. У понеділок на заході України переважатиме низький атмосферний тиск, дощі та сильний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Зокрема, атмосферний фронт циклону досягне західних областей, а також Вінниччину, Житомирщину, Одещину. А ввечері 12 березня дійде до Київщини.

Вітер буде південного та південно-східного напрямку, помірний, до сильного. Місцями пориви сягатимуть штормових поривів до 15-20 м/с.

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При цьому 12 березня на заході буде найтепліше до +9…+14, на півдні +5…+10 градусів, у центрі +3…+8 градусів, на сході -1…+4 градуси, на півночі +2…+7 градусів.

У Києві в понеділок буде хмарно, а ввечері можливий дощ та сильний вітер.

Прогноз погоди на понеділок, 12 березня, у містах України:

Ужгород – +11…+14

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +7…+9

Вінниця – +7…+9

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +9…+12

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +6…+8

Чернігів – 4…+6

Суми – 3…+5

Полтава – +2…+4

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – 0…+2

Луганськ – _1…+1

Харків – 0…+2

Київ – +5…+7