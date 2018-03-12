Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Найближчими днями у горах зберігається значна сніголавинна небезпека.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / фото УНІАН

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попереджають про небезпеку сходження лавин у горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

"12-13 березня в зв'язку з опадами та підвищенням температури повітря на високогір”ї Закарпатської та в середньогiр'ї Львiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, позаминулого тижня у Франції лавини забрали життя дев'яти осіб.