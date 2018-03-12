В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні потепліє до +15° (карта)

08:13, 12 березня 2018
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Найпрохолодніше буде на сході країни.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 12 березня, в Україні практично без опадів, на півдні до +15°.

Північний схід США постраждав від сильного шторму

На сході без опадів, температура до -8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +15°.

На заході України зливи. Температура до +9°.

У північних областях без опадів. Температура до +3°. У центрі мінлива хмарність, температура до +5°.

Прогноз на 12 березня / УНІАН
Прогноз на 12 березня / УНІАН

За народним прогнозом, якщо 12 березня горобці метушаться у власному пір'ї, значить, бути потеплінню. Особливо добре, якщо вони це роблять під дахом будинку.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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