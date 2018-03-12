У Києві сьогодні без опадів, вдень до +7°

08:30, 12 березня 2018
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Ввечері у столиці трохи похолодає.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 березня в Києві без опадів, температура до +7°.

Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +4°. Вітер східний та південно-східний, до 6,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:25, а зайде у 17:52.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 березня, в Україні практично без опадів, на півдні до +15.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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