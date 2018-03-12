Киян попереджають про туман у столиці в першій половині дня

Видимість становитиме 200-500 метрів.

У Києві сьогодні очікується туман / фото УНІАН

Киян попереджають про туман в столиці в першій половині дня.

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Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

"У першій половині дня 12 березня в Києві туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час управління автомобілем в тумані знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 12 березня в Києві без опадів, температура до +7°.