Киян попереджають про туман у столиці в першій половині дня

09:43, 12 березня 2018
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Видимість становитиме 200-500 метрів.

У Києві сьогодні очікується туман / фото УНІАН
У Києві сьогодні очікується туман / фото УНІАН

Киян попереджають про туман в столиці в першій половині дня.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні потепліє до +15° (карта)

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

"У першій половині дня 12 березня в Києві туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час управління автомобілем в тумані знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 12 березня в Києві без опадів, температура до +7°.

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