Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

10:33, 12 березня 2018
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 12-13 березня у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"12-13 березня у середньогір'ї Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). 12-13 березня  в зв'язку з опадами та підвищенням температури  повітря на високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 12 березня, в Україні практично без опадів, на півдні до +15°.

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