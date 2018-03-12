Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 12-13 березня у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"12-13 березня у середньогір'ї Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). 12-13 березня в зв'язку з опадами та підвищенням температури повітря на високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 12 березня, в Україні практично без опадів, на півдні до +15°.