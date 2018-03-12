Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, на вихідних повернуться морози (карта)

На вихідних місцями похолодає до -13°.

Цього тижня в Україні пройдуть дощі / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікуються опади, на вихідних похолодає.

У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні та заході до +13°, у центрі до +9°. На півночі стовпчик термометра підніметься до +5°, на сході до +3°.

Прогноз на 12 березня / УНІАН

У вівторок, 13 березня, в Україні пройдуть дощі. На заході та півдні до +13°.

Прогноз на 13 березня / УНІАН

У середу, 14 березня, практично по всій країні очікуються дощі. Найтепліше буде на заході - до +13°. В інших регіонах до +12°.

Прогноз на 14 березня / УНІАН

У четвер також опади. Вночі по країні -3°...+3°, вдень на півдні до +13°.

Прогноз на 15 березня / УНІАН

У п'ятницю місцями пройдуть дощі. На півдні до +14°, в інших регіонах 0°...+10°.

Прогноз на 16 березня / УНІАН

17 та 18 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, очікується похолодання. У суботу вночі найхолодніше буде на заході і півночі - до -12°, на решті території -11°...+3°. Вдень температура по країні -5°...+13°. У неділю вночі на заході до -13°, вдень в Україні від -8° до +15°.

Прогноз на 17 березня / УНІАН

Прогноз на 18 березня / УНІАН

Народний прогноз

12 березня - якщо горобці метушаться у власному пір'ї, значить, бути потеплінню. 13 березня зазвичай настає потепління. Якщо собака довго відмовлялася від їжі і була млявою, а тепер ожила, значить, вона відчуває тепло.

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14 березня - якщо прилітають граки, значить, літо буде мокрим і вологим.

15 березня - якщо гуси змащують пір'я, чистять його - бути поганйі, дощовій погоді. 16 березня, якщо півень кричить дзвінко, значить, літо буде теплим.

17 березня слід звернути увагу на вечірнє небо. Якщо хмар немає, і зорі яскраві, то літо буде родючим. 18 березня, якщо чується крик воронів, слід звернути увагу, в який бік вони кричать. Якщо на північ, отже, бути негоді.

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