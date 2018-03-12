Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, на вихідних повернуться морози (карта)
На вихідних місцями похолодає до -13°.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікуються опади, на вихідних похолодає.
У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні та заході до +13°, у центрі до +9°. На півночі стовпчик термометра підніметься до +5°, на сході до +3°.
У вівторок, 13 березня, в Україні пройдуть дощі. На заході та півдні до +13°.
У середу, 14 березня, практично по всій країні очікуються дощі. Найтепліше буде на заході - до +13°. В інших регіонах до +12°.
У четвер також опади. Вночі по країні -3°...+3°, вдень на півдні до +13°.
У п'ятницю місцями пройдуть дощі. На півдні до +14°, в інших регіонах 0°...+10°.
17 та 18 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, очікується похолодання. У суботу вночі найхолодніше буде на заході і півночі - до -12°, на решті території -11°...+3°. Вдень температура по країні -5°...+13°. У неділю вночі на заході до -13°, вдень в Україні від -8° до +15°.
Народний прогноз
12 березня - якщо горобці метушаться у власному пір'ї, значить, бути потеплінню. 13 березня зазвичай настає потепління. Якщо собака довго відмовлялася від їжі і була млявою, а тепер ожила, значить, вона відчуває тепло.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні потепліє до +15° (карта)
14 березня - якщо прилітають граки, значить, літо буде мокрим і вологим.
15 березня - якщо гуси змащують пір'я, чистять його - бути поганйі, дощовій погоді. 16 березня, якщо півень кричить дзвінко, значить, літо буде теплим.
17 березня слід звернути увагу на вечірнє небо. Якщо хмар немає, і зорі яскраві, то літо буде родючим. 18 березня, якщо чується крик воронів, слід звернути увагу, в який бік вони кричать. Якщо на північ, отже, бути негоді.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°