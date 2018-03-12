На Закарпатті через сходження селевого потоку обмежено рух транспорту

12:20, 12 березня 2018
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Загиблих та травмованих немає.

На Закарпатті зійшов селевий потік / ДСНС
На Закарпатті зійшов селевий потік / ДСНС

Сьогодні, 12 березня, у результаті сходження селевого потоку та кам'яної породи на автодорогу обласного значення в Закарпатській області було обмежено рух автомобільного транспорту.

Кількість жертв зсуву ґрунту в Каліфорнії збільшилася до 20 осіб

Про це повідомляє прес-служба управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області.

"12 березня о 07:25 до оперативно-рятувальноъ служби надійшло повідомлення про те, що на автодорозі обласного значення Тячів - Усть-Чорна - Дубове (між населеними пунктами Нересниця та Ганичі Тячівського району) сталося сходження селевого потоку та кам'яної породи на дорожнє покриття протяжністю близько 10 метрів. У результаті на даній ділянці було обмежено рух автомобільного транспорту", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці події працюють три одиниці техніки філії "Тячівський райавтодор" та одна автоцистерна від місцевої пожежної команди села Нересниця.

"О 8:35 наслідки сходження з дорожнього полотна частково розчищені. Наразі триває видалення з дорожнього покриття кам'яних брил", - повідомили рятувальники.

Згідно з інформацією, загиблих і травмованих немає.

Нагадаємо, у результаті зсувів в провінції Центральна Ява на заході Індонезії 11 осіб зникли безвісти, ще 14 постраждали.

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