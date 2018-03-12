Аеропорт "Одеса" через туман скасував низку рейсів
Зокрема, скасовано рейс на Стамбул.
Міжнародний аеропорт "Одеса" сьогодні, 12 березня, через густий туман змінив графік прийому і відправлення літаків, деякі рейси скасовані.
Туман паралізував роботу одеського аеропорту
Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, наразі через погодні умови в режимі його роботи мають місце певні незручності.
"Частина рейсів затримується", - відзначили в прес-службі.
Зокрема, значно затримується літак із Стамбулу (Туреччина), що очікувався в 8.55, аналогічний "стамбульський" рейс на 16.00 скасовано, а доля рейсу цього ж маршруту, прибуття якого заплановано на 11.25, поки невідома.
Також затримуються рейси з Борисполя і Києва (Жуляни) (обидва очікувалися в 11.00).
З Одеси скасовано рейс на Стамбул (12.00), досі не вилетів до Туреччини літак, який мав вилетіти о 9.50.
Нагадаємо, киян попереджають про туман в столиці в першій половині дня.
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