Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

В Івано-Франківській області можливе перевищення вiдмiтки початкового затоплення прирiчкових будiвель.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Сьогодні, 12 березня, на річках України через опади та відлигу очікуються підйоми рівнів води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 12 березня, у зв’язку з вiдлигою та очікуваними опадами, очікується продовження пiдвищення рiвнiв води над рiвнями на 08:00 9 березня:

- на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрету (Iвано-Франкiвська, Чернівецька обл.) на 0,5-1,5 м;

- на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) на 0,1-0,6 м;

- на дiлянцi Днiстра Галич - Залiщики на 0,5 – 1,0 м;

- на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3 – 1,0 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву;

Очікується подальше послаблення льодових явищ, місцями льодохiд. Можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води на гiрських притоках Днiстра та на дiлянцi Днiстра Залiщики – верхів’я Днiстровського вдсх.

Крім того, на р.Ворона бiля м. Тисмениця (Iвано-Франкiвська обл.) очікується подальше продовження пiдйому рiвня води на 0,5-1,2 м над рівнем на 08 год. 10 березня, вихiд води на заплаву з можливим перевищенням вiдмiтки початкового затоплення прирiчкових будiвель.

Нагадаємо, у результаті сходження селевого потоку та кам'яної породи на автодорогу обласного значення в Закарпатській області було обмежено рух автомобільного транспорту.