Жертвами лісової пожежі в Індії стали дев'ять осіб

15:16, 12 березня 2018
11
0

Зараз ведеться розслідування причин пожежі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Дев'ять людей загинули в результаті лісової пожежі в індійському штаті Тамілнад.

У Китаї пожежа охопила 10 га лісу

Пожежа сталася вранці 11 березня, коли група з приблизно 40 осіб, більшість з них студенти, здійснювали похід на горі Курангані в районі Тіні в 540 км від адміністративного центру Ченнаї, передає Сіньхуа.

"30 похідників були знайдені ВПС, які також задіяли загін командос і вертольоти, дев'ять людей загинули", - повідомили в місцевій поліції.

Деякі врятовані були доставлені в місцеву державну лікарню, кілька осіб перебувають у важкому стані. Зараз ведеться розслідування причин пожежі. У Індії рідко трапляються лісові пожежі.

Нагадаємо, в аргентинській провінції Ла-Пампа протягом лютого вигоріло понад 800 тисяч га.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео)
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
77 %
749 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин