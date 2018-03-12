Жертвами лісової пожежі в Індії стали дев'ять осіб
Зараз ведеться розслідування причин пожежі.
Дев'ять людей загинули в результаті лісової пожежі в індійському штаті Тамілнад.
У Китаї пожежа охопила 10 га лісу
Пожежа сталася вранці 11 березня, коли група з приблизно 40 осіб, більшість з них студенти, здійснювали похід на горі Курангані в районі Тіні в 540 км від адміністративного центру Ченнаї, передає Сіньхуа.
"30 похідників були знайдені ВПС, які також задіяли загін командос і вертольоти, дев'ять людей загинули", - повідомили в місцевій поліції.
Деякі врятовані були доставлені в місцеву державну лікарню, кілька осіб перебувають у важкому стані. Зараз ведеться розслідування причин пожежі. У Індії рідко трапляються лісові пожежі.
Нагадаємо, в аргентинській провінції Ла-Пампа протягом лютого вигоріло понад 800 тисяч га.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +8°
-
Дніпро+22°... +13°
-
Донецьк+25°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запоріжжя+23°... +14°
-
Івано-Франківськ+19°... +7°
-
Київ+19°... +11°
-
Кіровоград+22°... +10°
-
Луганськ+25°... +13°
-
Луцьк+17°... +9°
-
Львів+17°... +8°
-
Миколаїв+23°... +13°
-
Одеса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+20°... +10°
-
Тернопіль+17°... +8°
-
Харків+21°... +12°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+21°... +11°
-
Чернігів+19°... +10°
-
Чернівці+20°... +8°
Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 77 %
Тиск: 749 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 28 %
Схід: 05:44
Захід 20:39
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин