Жертвами лісової пожежі в Індії стали дев'ять осіб

Зараз ведеться розслідування причин пожежі.

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Дев'ять людей загинули в результаті лісової пожежі в індійському штаті Тамілнад.

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Пожежа сталася вранці 11 березня, коли група з приблизно 40 осіб, більшість з них студенти, здійснювали похід на горі Курангані в районі Тіні в 540 км від адміністративного центру Ченнаї, передає Сіньхуа.

"30 похідників були знайдені ВПС, які також задіяли загін командос і вертольоти, дев'ять людей загинули", - повідомили в місцевій поліції.

Деякі врятовані були доставлені в місцеву державну лікарню, кілька осіб перебувають у важкому стані. Зараз ведеться розслідування причин пожежі. У Індії рідко трапляються лісові пожежі.

Нагадаємо, в аргентинській провінції Ла-Пампа протягом лютого вигоріло понад 800 тисяч га.