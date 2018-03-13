Сьогодні в Україні пройдуть дощі, місцями потепліє до +13° (карта)
Без опадів буде на сході країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, 13 березня в Україні пройдуть дощі, місцями до +13°.
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, на вихідних повернуться морози (карта)
На сході без опадів, температура до +5°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +13°.
На заході України також очікуються опади. Температура до +13°.
У північних областях зливи. Температура до +7°. У центрі пройдуть дощі, температура до +8°.
За народним прогнозом, 13 березня зазвичай наступає потепління. Наприклад, якщо собака довго відмовлялася від їжі і була млявою, а тепер ожила, значить, вона відчуває тепло.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +8°
-
Дніпро+22°... +13°
-
Донецьк+25°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запоріжжя+23°... +14°
-
Івано-Франківськ+19°... +7°
-
Київ+19°... +11°
-
Кіровоград+22°... +10°
-
Луганськ+25°... +13°
-
Луцьк+17°... +9°
-
Львів+17°... +8°
-
Миколаїв+23°... +13°
-
Одеса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+20°... +10°
-
Тернопіль+17°... +8°
-
Харків+21°... +12°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+21°... +11°
-
Чернігів+19°... +10°
-
Чернівці+20°... +8°
Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 77 %
Тиск: 749 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 28 %
Схід: 05:44
Захід 20:39
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин