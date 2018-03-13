Сьогодні в Україні пройдуть дощі, місцями потепліє до +13° (карта)

08:17, 13 березня 2018
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Без опадів буде на сході країни.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 березня в Україні пройдуть дощі, місцями до +13°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, на вихідних повернуться морози (карта)

На сході без опадів, температура до +5°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +13°.

На заході України також очікуються опади. Температура до +13°.

У північних областях зливи. Температура до +7°. У центрі пройдуть дощі, температура до +8°.

Прогноз на 13 березня / УНІАН
Прогноз на 13 березня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 березня зазвичай наступає потепління. Наприклад, якщо собака довго відмовлялася від їжі і була млявою, а тепер ожила, значить, вона відчуває тепло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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