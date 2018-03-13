У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +7°

08:30, 13 березня 2018
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Ввечері у столиці до +4°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 березня, у Києві пройде дощ, температура до +7°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +4°. Вітер південно-східний, до 5,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:19, а зайде у 17:57.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в Україні пройдуть дощі, місцями до +13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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