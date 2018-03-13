Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

09:35, 13 березня 2018
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 13 березня, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +7°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"13 березня, у зв'язку з опадами та підвищенням температури повітря, у горах  Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей зберігається значна  сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідмоленні.

Нагадаємо, 13 березня в Україні пройдуть дощі, місцями до +13°.

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