В Японії стався землетрус

10:50, 13 березня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 13 березня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,8.

Число жертв землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї зросло до 80 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 13 км на південний схід від населеного пункту Хасакі. Осередок землетрусу залягав на глибині 34,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 6,7 в Папуа-Новій Гвінеї загинули 18 осіб.

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