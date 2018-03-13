Проливні дощі призвели до повеней в Австралії

Повені позначаться на врожаї бананів і цукрової тростини.

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Австралійський штат Квінсленд постраждав через повені, викликані проливними дощами.

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Через негоду в постраждалих районах евакуйовані жителі 200 затоплених будинків. У ряді населених пунктів закриті навчальні заклади, передає Euronews.

Місцева влада заявляє, що повені позначаться на врожаї бананів і цукрової тростини, а також завдадуть серйозного збитку рибницьким господарствам.

Нагадаємо, жертвами шторму, який накрив США, стали дев'ять осіб.