Проливні дощі призвели до повеней в Австралії

11:50, 13 березня 2018
36
0

Повені позначаться на врожаї бананів і цукрової тростини.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Австралійський штат Квінсленд постраждав через повені, викликані проливними дощами.

Через циклон "Санба" на Філіппінах евакуювали понад 20 тисяч осіб

Через негоду в постраждалих районах евакуйовані жителі 200 затоплених будинків. У ряді населених пунктів закриті навчальні заклади, передає Euronews.

Місцева влада заявляє, що повені позначаться на врожаї бананів і цукрової тростини, а також завдадуть серйозного збитку рибницьким господарствам.

Нагадаємо, жертвами шторму, який накрив США, стали дев'ять осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
77 %
749 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин