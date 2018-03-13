Циклон принесе до України дощі та сильний вітер

12:32, 13 березня 2018
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З 17-18 березня почнеться похолодання.

Найближчими днями в Україні очікуються дощі / фото УНІАН
Найближчими днями в Україні очікуються дощі / фото УНІАН

Протягом 13-14 березня майже по всій Україні очікуються дощі, місцями можливі пориви вітру 13-15 м/с.

У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +7°

Про це повідомляє Метеопост.

"13-14 березня Україну перетне циклон з півдня на північний схід. По країні, крім заходу, проходитимуть незначні опади переважно у вигляді моросі та дощу. Можливі пориви вітру до 13...15 м/с", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що 17-18 березня є імовірність надходження холодної повітряної маси до України завдяки антициклону над Скандинавським півостровом. Тому можливе похолодання на заході, на півночі, у центрі до -10 градусів.

Нагадаємо, 13 березня в Україні пройдуть дощі, місцями до +13°.

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