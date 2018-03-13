Шторм "Фелікс" у Португалії викликав повені і зсуви

13:59, 13 березня 2018
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Через сильні опади вийшла з берегів річка Тежу.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Шторм "Фелікс" викликав у Португалії величезні хвилі, повені і зсуви.

Проливні дощі призвели до повеней в Австралії

У центральних і північних районах країни був оголошений найвищий - "червоний" - рівень небезпеки, передає Euronews.

Через сильні опади вийшла з берегів річка Тежу, затопивши вісім доріг в районі міста Сантарена. Міст королеви Амелії, що пов'язує муніципалітети Салватерра-ді-Магуш і Карташу був перекритий.

Нагадаємо, тропічний циклон "Кельвін" приніс до Австралії рекордні опади, лютий став найвологішим за 122 роки.

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