Завтра найтепліше буде на заході і півдні України: до +13 градусів – синоптик

Найтеплішою залишається західна частина України, +7+13 градусів, на Півдні +6+11, на решті території 0+5 градусів.

У Києві очікується +1+3 градуси / фото rewalls.com

14-го березня погоду в Україні визначатимуть циклон та атмосферні фронти, які принесуть сильні вітри та дощі.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, дощі завтра домінуватимуть, проте на півночі та на північному сході вони змішуватимуться з мокрим снігом.

Читайте також Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

Вітер буде переважно південно-східного напрямку, на Заході - північно-західного, 7-12, пориви до 15-20 м/с.

«Найтеплішою залишається західна частина України, +7+13 градусів, на Півдні +6+11, на решті території 0+5 градусів. У Києві завтра очікується дощ, можливий мокрий сніг. Сильний вітер!

Найближчої ночі та завтра вдень температура повітря у столиці буде приблизно однаковою, +1+3 градуси», – написала синоптик.

Також вона нагадала, що з 17-го березня в Україну почне надходити холодне повітря арктичного походження.

«Морози почнуться з північних, північно-східних та західних областей.

Окрім опадів, сильного вітру та морозів особливу складність може організувати ожеледиця на дорогах. Тому прохання до водіїв вже сьогодні-завтра ще раз перевірити стан автомобілів. Адже це і безпека, і життя. Двірникам також непогано було б поповнити запаси солі», – зазначила Діденко.