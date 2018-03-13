Завтра найтепліше буде на заході і півдні України: до +13 градусів – синоптик
Найтеплішою залишається західна частина України, +7+13 градусів, на Півдні +6+11, на решті території 0+5 градусів.
14-го березня погоду в Україні визначатимуть циклон та атмосферні фронти, які принесуть сильні вітри та дощі.
Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, дощі завтра домінуватимуть, проте на півночі та на північному сході вони змішуватимуться з мокрим снігом.
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Вітер буде переважно південно-східного напрямку, на Заході - північно-західного, 7-12, пориви до 15-20 м/с.
«Найтеплішою залишається західна частина України, +7+13 градусів, на Півдні +6+11, на решті території 0+5 градусів. У Києві завтра очікується дощ, можливий мокрий сніг. Сильний вітер!
Найближчої ночі та завтра вдень температура повітря у столиці буде приблизно однаковою, +1+3 градуси», – написала синоптик.
Також вона нагадала, що з 17-го березня в Україну почне надходити холодне повітря арктичного походження.
«Морози почнуться з північних, північно-східних та західних областей.
Окрім опадів, сильного вітру та морозів особливу складність може організувати ожеледиця на дорогах. Тому прохання до водіїв вже сьогодні-завтра ще раз перевірити стан автомобілів. Адже це і безпека, і життя. Двірникам також непогано було б поповнити запаси солі», – зазначила Діденко.
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