Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

15:22, 13 березня 2018
116
0

Підйоми рівнів води очікуються до 15 березня.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / Фото УНІАН
На річках України очікуються підйоми рівнів води / Фото УНІАН

Протягом 13-15 березня на річках України очікуються підйоми рівнів води.

Циклон принесе до України дощі та сильний вітер

Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, 13-15 березня продовжиться розвиток весняного водопілля з підйомами рівнів води на:

- річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), Прута, Сіреті, річках Закарпаття 0,3-1,5 м;

- річках басейну Прип’яті, Західного Бугу, лівих притоках Дністра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) 0,2-0,8 м;

- р. Вишня (басейн р. Сян), на ділянці Днiстра Галич-Залiщики, його притоці р.Стрв'яж в створі поста Луки 0,7-1,2 м;

Місцями очікується вихід води на заплаву та подальше її затоплення, на р. Ворона бiля м. Тисмениця (Iвано-Франкiвська обл.) можливе досягнення вiдмiтки початкового затоплення господарських будiвель.

Нагадаємо, 13 березня у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео)
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
77 %
749 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин