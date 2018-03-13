Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Підйоми рівнів води очікуються до 15 березня.
Протягом 13-15 березня на річках України очікуються підйоми рівнів води.
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Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, 13-15 березня продовжиться розвиток весняного водопілля з підйомами рівнів води на:
- річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), Прута, Сіреті, річках Закарпаття 0,3-1,5 м;
- річках басейну Прип’яті, Західного Бугу, лівих притоках Дністра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) 0,2-0,8 м;
- р. Вишня (басейн р. Сян), на ділянці Днiстра Галич-Залiщики, його притоці р.Стрв'яж в створі поста Луки 0,7-1,2 м;
Місцями очікується вихід води на заплаву та подальше її затоплення, на р. Ворона бiля м. Тисмениця (Iвано-Франкiвська обл.) можливе досягнення вiдмiтки початкового затоплення господарських будiвель.
Нагадаємо, 13 березня у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.
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