Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

Підйоми рівнів води очікуються до 15 березня.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / Фото УНІАН

Протягом 13-15 березня на річках України очікуються підйоми рівнів води.

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Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, 13-15 березня продовжиться розвиток весняного водопілля з підйомами рівнів води на:

- річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), Прута, Сіреті, річках Закарпаття 0,3-1,5 м;

- річках басейну Прип’яті, Західного Бугу, лівих притоках Дністра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) 0,2-0,8 м;

- р. Вишня (басейн р. Сян), на ділянці Днiстра Галич-Залiщики, його притоці р.Стрв'яж в створі поста Луки 0,7-1,2 м;

Місцями очікується вихід води на заплаву та подальше її затоплення, на р. Ворона бiля м. Тисмениця (Iвано-Франкiвська обл.) можливе досягнення вiдмiтки початкового затоплення господарських будiвель.

Нагадаємо, 13 березня у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.