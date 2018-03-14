В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, місцями температура до +12° (карта)

08:11, 14 березня 2018
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Найтепліше буде на півдні та заході країни.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 14 березня, в Україні пройдуть дощі і сніг, місцями до +12°.

Циклон принесе до України дощі та сильний вітер

На сході пройдуть дощі і сніг, температура до +3°. Жителів південних регіонів очікують зливи. Температура до +12°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +12°.

У північних областях сніг з дощем. Температура до +3°. У центрі пройдуть дощі, температура до +6°.

Прогноз на 14 березня / УНІАН
Прогноз на 14 березня / УНІАН

За народним прогнозом, якщо 14 березня прилітають граки, значить, літо буде мокрим і вологим.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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