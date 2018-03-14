Сьогодні в Києві пройде дощ зі снігом, температура до +3°

08:30, 14 березня 2018
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Ввечері у столиці трохи похолодає.

У Києві сьогодні очікуються опади / фото УНІАН
У Києві сьогодні очікуються опади / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 березня в Києві пройде дощ зі снігом, температура до +3°.

Циклон принесе до України дощі та сильний вітер

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері +1°. Вітер південний і південно-східний, до 3,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:17, а зайде у 17:58.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 березня, в Україні пройдуть дощі і сніг, місцями до +12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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