В Індонезії стався землетрус
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У вівторок, 13 березня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,5.
Число жертв землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї зросло до 80 осіб
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 110 км на південний захід від міста Тернате. Осередок землетрусу залягав на глибині 50,5 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 6,7 в Папуа-Новій Гвінеї загинули 18 осіб. Землетрус стався 7 березня в 00:13:06 за місцевим часом, епіцентр стихії знаходився в 112 км на північний захід від Поргери.
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