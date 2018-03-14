У Карпатах зберігається лавинна небезпека

10:38, 14 березня 2018
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Лавинна небезпека існує в Закарпатській та Івано-Франківській областях.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Сьогодні, 14 березня, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

Сьогодні в Києві пройде дощ зі снігом, температура до +3°

Про це поввідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"14 березня у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу 14 березня, в Україні пройдуть дощі і сніг, місцями до +12°.

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