В Італії вісім людей постраждали в результаті торнадо

11:52, 14 березня 2018
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Торнадо супроводжувався сильним дощем і громом з блискавками.

В Італії пронісся торнадо / 1080plus.com
В Італії пронісся торнадо / 1080plus.com

Вісім осіб постраждали в результаті торнадо поряд з Неаполем (Італія).

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Торнадо супроводжувався сильним дощем і громом з блискавками, передає "РИА Новости" з посиланням на медичну службу провінції Казерта.

"Смерч піднявся близько 18.30 і налетів на ряд комун на півдні провінції Казерта. Природне явище супроводжувалося сильним дощем і громом з блискавками. За 20 хвилин були повалені дерева, ліхтарні стовпи і дорожні знаки, а також балконні перила", - йдеться в повідомленні.

Сильний вітер піднімав у повітря автомобілі та призвів до порушення залізничного руху.

Нагадаємо, у місті Хігбі (штат Міссурі, США) пронісся торнадо. Швидкість вітру місцями сягала 160 км/год, торнадо пошкодив кілька будинків.

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