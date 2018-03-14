В Італії вісім людей постраждали в результаті торнадо
Торнадо супроводжувався сильним дощем і громом з блискавками.
Вісім осіб постраждали в результаті торнадо поряд з Неаполем (Італія).
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Торнадо супроводжувався сильним дощем і громом з блискавками, передає "РИА Новости" з посиланням на медичну службу провінції Казерта.
"Смерч піднявся близько 18.30 і налетів на ряд комун на півдні провінції Казерта. Природне явище супроводжувалося сильним дощем і громом з блискавками. За 20 хвилин були повалені дерева, ліхтарні стовпи і дорожні знаки, а також балконні перила", - йдеться в повідомленні.
Сильний вітер піднімав у повітря автомобілі та призвів до порушення залізничного руху.
Потужний торнадо обрушився на південь Італії
Нагадаємо, у місті Хігбі (штат Міссурі, США) пронісся торнадо. Швидкість вітру місцями сягала 160 км/год, торнадо пошкодив кілька будинків.
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