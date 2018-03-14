До України йдуть морози - синоптик

12:43, 14 березня 2018
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Також очікуються опади та штормовий вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Наприкінці поточного тижня в Україну повернуться морози.

Сьогодні в Києві пройде дощ зі снігом, температура до +3°

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"17-18 березня, вихідними, в Україну почне "затікати" з півночі холодне арктичне повітря із морозами, з південного заходу Європи підпиратиме активний циклон із зливами та снігами. А протиборство цих атмосферних антагоністів спричинить штормовий вітер", - пише вона.

За словами Діденко, завтра, 15 березня, в Україні очікуються опади. Температура повітря найближчої ночі від 1 морозу до 4 тепла, вдень в межах України очікується +1+5 градусів.

Нагадаємо, у середу, 14 березня, в Україні пройдуть дощі і сніг, місцями до +12°.

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