До України йдуть морози - синоптик

Також очікуються опади та штормовий вітер.

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Наприкінці поточного тижня в Україну повернуться морози.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"17-18 березня, вихідними, в Україну почне "затікати" з півночі холодне арктичне повітря із морозами, з південного заходу Європи підпиратиме активний циклон із зливами та снігами. А протиборство цих атмосферних антагоністів спричинить штормовий вітер", - пише вона.

За словами Діденко, завтра, 15 березня, в Україні очікуються опади. Температура повітря найближчої ночі від 1 морозу до 4 тепла, вдень в межах України очікується +1+5 градусів.

Нагадаємо, у середу, 14 березня, в Україні пройдуть дощі і сніг, місцями до +12°.