Синоптики попереджають про підйом рівнів води в річках на заході України

14-15 березня буде спостерігатися розвиток весняного водопілля.

На річках очікується підвищення рівнів води / УНІАН

Український гідрометеорологічний центр попереджає про підйом рівнів води на водоймах заходу України.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Згідно інформації, 14-15 березня продовжиться розвиток весняної повені з підйомами рівнів води в річках.

Зокрема, мова йде про річки басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), Прута, Сірету та річки Закарпаття. У цих річках підйом води буде досягати 0,3-1,5 м.

Також в річках басейну Прип'яті, Західного Бугу, лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька обл.) рівень підйому складе 0,2-0,8 м.

Крім того, у річці Вишня (басейн річки Сян), на ділянці Дністра "Галич-Заліщики", його притоці річки Стрв'яж біля с. Луки на 0,7-1,2 м.

Укргідрометцентр попереджає, що місцями очікується вихід води на заплаву і подальше її затоплення на річці Ворона біля міста Тисмениця (Івано-Франківська обл.), і в подальшому можливе досягнення відмітки початкового затоплення господарських споруд.

Нагадаємо, наприкінці поточного тижня в Україну повернуться морози.