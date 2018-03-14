В Україні 17-19 березня погіршиться погода: очікуються морози, снігопади, хуртовини
Місцями похолодає до -16°.
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні 17-19 березня.
Синоптики попереджають про підйом рівнів води в річках на заході України
Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр в Facebook, 17-19 березня в результаті впливу активних циклонів в Україні очікуються складні погодні умови.
17 березня в північній половині країни очікується сильний сніг (у центральних та Харківській областях з дощем), хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.
18 березня у більшості західних, центральних та Одеській областях сильні снігопади, хуртовини, а в південно-східній частині - сильний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях сильний дощ).
19 березня у східних, Полтавській, Дніпропетровській, вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях прогнозується сильний сніг, хуртовини (у Запорізькій, Донецькій, Луганській з дощем).
17-19 березня в Україні очікуються пориви вітру 15-22 м/с, на дорогах ожеледиця, зниження температури вночі до 10-16° морозу, у південній частині до 4-10° морозу.
Нагадаємо, в середу, 14 березня, в Україні пройдуть дощі і сніг, місцями до +12°.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+26°... +15°
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Донецьк+28°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +8°
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Київ+22°... +13°
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Кіровоград+24°... +13°
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Луганськ+28°... +17°
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Луцьк+19°... +9°
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Львів+18°... +8°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +13°
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Рівне+20°... +9°
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Сімферополь+28°... +17°
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Суми+22°... +12°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+25°... +14°
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Херсон+28°... +16°
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Хмельницький+20°... +10°
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Черкаси+23°... +14°
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Чернігів+23°... +11°
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Чернівці+21°... +11°