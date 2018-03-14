В Україні 17-19 березня погіршиться погода: очікуються морози, снігопади, хуртовини

Місцями похолодає до -16°.

До України йде негода / УНІАН

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні 17-19 березня.

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Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр в Facebook, 17-19 березня в результаті впливу активних циклонів в Україні очікуються складні погодні умови.

17 березня в північній половині країни очікується сильний сніг (у центральних та Харківській областях з дощем), хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

18 березня у більшості західних, центральних та Одеській областях сильні снігопади, хуртовини, а в південно-східній частині - сильний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях сильний дощ).

19 березня у східних, Полтавській, Дніпропетровській, вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях прогнозується сильний сніг, хуртовини (у Запорізькій, Донецькій, Луганській з дощем).

17-19 березня в Україні очікуються пориви вітру 15-22 м/с, на дорогах ожеледиця, зниження температури вночі до 10-16° морозу, у південній частині до 4-10° морозу.

Нагадаємо, в середу, 14 березня, в Україні пройдуть дощі і сніг, місцями до +12°.