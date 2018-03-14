Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12° (відеопрогноз)

Опадів не буде на півдні країни.

Завтра в Україні очікуються опади / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12°.

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На сході пройдуть дощі, температура до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +9°.

У північних областях хмарно. Температура до +3°. У центрі пройдуть дощі, температура до +7°.

За народним прогнозом, якщо 15 березня гуси змащують пір'я, чистять його - бути поганій, дощовій погоді.

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