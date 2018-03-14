Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12° (відеопрогноз)
Опадів не буде на півдні країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12°.
В Україні 17-19 березня погіршиться погода: очікуються морози, снігопади, хуртовини
На сході пройдуть дощі, температура до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.
На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +9°.
У північних областях хмарно. Температура до +3°. У центрі пройдуть дощі, температура до +7°.
За народним прогнозом, якщо 15 березня гуси змащують пір'я, чистять його - бути поганій, дощовій погоді.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 15 березня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+26°... +15°
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Донецьк+28°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +8°
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Київ+22°... +13°
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Кіровоград+24°... +13°
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Луганськ+28°... +17°
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Луцьк+19°... +9°
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Львів+18°... +8°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +13°
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Рівне+20°... +9°
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Сімферополь+28°... +17°
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Суми+22°... +12°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+25°... +14°
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Херсон+28°... +16°
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Хмельницький+20°... +10°
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Чернігів+23°... +11°
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Чернівці+21°... +11°
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Погода Стерлінг
Відчувається як: +27 °
Вологість: 69 %
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Вітер: 4.4 м/с
Ймовірність опадів: 6 %
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