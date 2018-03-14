Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12° (відеопрогноз)

16:30, 14 березня 2018
100
0

Опадів не буде на півдні країни.

Завтра в Україні очікуються опади / Фото УНІАН
Завтра в Україні очікуються опади / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12°.

В Україні 17-19 березня погіршиться погода: очікуються морози, снігопади, хуртовини

На сході пройдуть дощі, температура до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +9°.

У північних областях хмарно. Температура до +3°. У центрі пройдуть дощі, температура до +7°.

За народним прогнозом, якщо 15 березня гуси змащують пір'я, чистять його - бути поганій, дощовій погоді.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
69 %
763 мм
4.4 м/с
6 %
Стрічка новин