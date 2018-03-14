У Києві завтра без опадів, температура до +3°

У столиці завтра буде хмарно.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 березня, у Києві без опадів, температура до +3°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері +1°. Вітер північний та північно-західний, до 4,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:15, а зайде в 18:00.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12°.

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