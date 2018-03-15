В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12° (карта)

08:10, 15 березня 2018
129
0

Опадів не буде в південних регіонах.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12°.

В Україні 17-19 березня погіршиться погода: очікуються морози, снігопади, хуртовини

На сході пройдуть дощі, температура до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +9°.

У північних областях хмарно. Температура до +3°. У центрі пройдуть дощі, температура до +7°.

Прогноз на 15 березня / УНІАН
Прогноз на 15 березня / УНІАН

За народним прогнозом, якщо 15 березня гуси змащують пір'я, чистять його - бути поганій, дощовій погоді.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали
Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
69 %
763 мм
4.4 м/с
6 %
Стрічка новин