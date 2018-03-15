У Києві сьогодні пройде сніг з дощем, температура до +3°

08:30, 15 березня 2018
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Ввечері у столиці до +1°.

У Києві сьогодні пройде сніг з дощем / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг з дощем / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 березня, в Києві без опадів, температура до +3°.

В Україні 17-19 березня погіршиться погода: очікуються морози, снігопади, хуртовини

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері +1°. Вітер північний та північно-західний, до 4,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:15, а зайде в 18:00.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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