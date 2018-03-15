До України повертаються морози: місцями похолодає до -16°

09:31, 15 березня 2018
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Також очікуються снігопади та сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

В Україні 17-19 березня очікується сильне похолодання.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні пройде сніг з дощем, температура до +3°

Так, 17 березня у північній половині України сильний сніг (у центральних і Харківській областях з дощем), хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. 18 березня у більшості західних, центральних та Одеській областях сильні снігопади, хуртовини, у південно-східній частині сильний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильний дощ).

19 березня у східних, Полтавській, Дніпропетровській, вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях очікується сильний сніг (у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях з дощем), хуртовини. По всій Україні пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура впаде до 10-16°, у південній частині до 4-10° морозу.

Нагадаємо, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12°.

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