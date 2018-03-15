До України повертаються морози: місцями похолодає до -16°
Також очікуються снігопади та сильний вітер.
В Україні 17-19 березня очікується сильне похолодання.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
У Києві сьогодні пройде сніг з дощем, температура до +3°
Так, 17 березня у північній половині України сильний сніг (у центральних і Харківській областях з дощем), хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. 18 березня у більшості західних, центральних та Одеській областях сильні снігопади, хуртовини, у південно-східній частині сильний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильний дощ).
19 березня у східних, Полтавській, Дніпропетровській, вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях очікується сильний сніг (у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях з дощем), хуртовини. По всій Україні пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура впаде до 10-16°, у південній частині до 4-10° морозу.
Нагадаємо, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12°.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+26°... +15°
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Донецьк+28°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +8°
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Київ+22°... +13°
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Кіровоград+24°... +13°
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Луганськ+28°... +17°
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Луцьк+19°... +9°
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Львів+18°... +8°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +13°
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Рівне+20°... +9°
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Сімферополь+28°... +17°
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Суми+22°... +12°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+25°... +14°
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Херсон+28°... +16°
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Хмельницький+20°... +10°
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Черкаси+23°... +14°
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Чернігів+23°... +11°
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Чернівці+21°... +11°