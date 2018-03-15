На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,0

10:48, 15 березня 2018
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Себу.

На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 15 березня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,0.

Жертвами землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї стали більше 30 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 5 км на північний захід від міста Себу. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 6,7 в Папуа-Новій Гвінеї загинули 18 осіб. Землетрус стався 7 березня в 00:13:06 за місцевим часом, епіцентр стихії знаходився в 112 км на північний захід від Поргери.

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