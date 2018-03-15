Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

На Пруті біля м. Чернівці очiкується проходження максимального рiвня води весняного водопілля.

На Пруті очікується підвищення рівня води / УНІАН

Сьогодні, 15 березня, на річці Прут очікується проходження максимального рiвня води весняного водопілля.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"15 березня на Пруті біля м. Чернівці очiкується проходження максимального рiвня води весняного водопілля висотою 180-230 см над нулем поста… (рiвень води на 8 год. 14 березня дорiвнював 162 см)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 17-19 березня очікується сильне похолодання.