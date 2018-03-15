Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

11:39, 15 березня 2018
1623
0

На Пруті біля м. Чернівці очiкується проходження максимального рiвня води весняного водопілля.

На Пруті очікується підвищееня рівня води / УНІАН
На Пруті очікується підвищення рівня води / УНІАН

Сьогодні, 15 березня, на річці Прут очікується проходження максимального рiвня води весняного водопілля.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"15 березня на Пруті біля м. Чернівці очiкується проходження максимального рiвня води весняного водопілля висотою 180-230 см над нулем поста… (рiвень води на 8 год. 14 березня дорiвнював 162 см)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 17-19 березня очікується сильне похолодання.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео)
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
69 %
763 мм
4.4 м/с
6 %
Стрічка новин