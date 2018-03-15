Снігопад порушив рух транспорту на північному сході Китаї

12:46, 15 березня 2018
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Про постраждалих не повідомляється.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Снігопад у китайській провінції Ляонін порушив рух транспорту.

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У більшості районів провінції сніг почався ввечері 14 березня і йшов 15 березня, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву метеорологічну службу.

Через негоду мінімум 29 швидкісних трас були частково або повністю закриті. 15 березня припинена робота всіх пасажирських поромних переправ у прибережних районах провінції. У Шеньянському міжнародному аеропорту Таосянь було затримано велику кількість рейсів.

Нагадаємо, північний схід США накрив сильний снігопад, який супроводжувався штормовим вітром.

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