Весняне потепління очікується в Україні з 27 березня

На більшій частині території України 17-19 березня очікуються снігопади і різке зниження температури.

Найближчим часом в Україні збережеться холодна погода / УНІАН

Інтенсивне наростання тепла в Україні очікується з 27 березня.

Про це повідомила УНІАН начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

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"Поки до 26 березня інтенсивного наростання тепла не передбачається. Тобто всі весняні процеси, за сьогоднішніми даними, почнуться тільки з 27 березня", - сказала Адаменко.

За її словами, найближчими днями (17-19 березня) випаде багато снігу в північній частині України. Зокрема, у Чернігівській, Сумській і, можливо, у Київській областях додасться 20-30 см снігового покриву. У цих районах очікується найбільш інтенсивне зниження температури - до 10-15 градусів морозу протягом кількох днів.

Адаменко також сказала, що на півдні України також будуть снігопади, мінімальна температура вночі сягатиме мінус 6 - мінус 8 градусів дві-три, максимум 4 ночі.

Нагадаємо, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12°.