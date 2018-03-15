Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека очікується 15-16 березня.

В Україні збергіається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 15-16 березня у Карпатах утримається лавинна небезпека.

Читайте також Весняне потепління очікується в Україні з 27 березня

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"15-16 березня на високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 15 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12°.