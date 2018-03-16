В Україні сьогодні пройдуть дощі і снігопади, у багатьох областях похолодає (карта)

Майже у всіх регіонах очікуються опади.

В Україні сьогодні очікуються опади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 16 березня, в Україні пройдуть дощі і снігопади, у багатьох регіонах очікується похолодання.

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На сході практично без опадів, температура до +7°. Жителів південних регіонів очікують зливи. Температура до +13°.

На заході України пройдуть дощі і сніг. Температура до +11°.

У північних областях снігопади. Температура до -9°. У центрі також очікуються опади, температура до +5°.

Прогноз на 16 березня / УНІАН

За народним прогнозом, якщо 16 березня півень кричить дзвінко й задерикувато, значить, літо буде теплим.

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