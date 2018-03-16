Сьогодні в Києві пройде сніг, температура до -1°

08:30, 16 березня 2018
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Увечері похолодає до -3°.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 березня в Києві пройде сніг, температура до -5°.

Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -3°. Вітер східний та південно-східний, до 4,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:12, а зайде у 18:02.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 березня, в Україні пройдуть дощі і снігопади, на півночі вночі похолодає до -9°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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