Циклони принесуть до України снігопади, морози та штормовий вітер

Місцями похолодає до -16°.

В Україні погіршиться погода / УНІАН

Протягом 17-19 березня внаслідок впливу двох активних циклонів в Україні погіршиться погода: очікуються снігопади, морози та штормовий вітер.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 17 березня у північній половині країни сильний сніг (в центральних і Харківській областях з дощем), хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. 18 березня у більшості західних, центральних та Одеській областях сильні снігопади, хуртовини, у південно-східній частині сильний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильний дощ).

19 березня у східних, Полтавській, Дніпропетровській, вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях пройде сильний сніг (в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях з дощем), хуртовини. По всій Україні пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Зниження нічної температури до 10-16°, у південній частині до 4-10° морозу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 березня, в Україні пройдуть дощі і снігопади, у багатьох регіонах очікується похолодання.