В Ірані стався землетрус

10:49, 16 березня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 16 березня, в Ірані стався землетрус магнітудою 4,6.

На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,0

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 80 км на північ від міста Равер. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в результаті землетрусу магнітудою 7,5 в Папуа-Новій Гвінеї загинули не менше 80 осіб.

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